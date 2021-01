Maggiore coinvolgimento nella governance della scuola, fornitura di materiali aggiuntivi, aumenti salariali e riduzione delle ore di insegnamento. Ecco la ricetta dell’Ocse per ridurre lo stress degli insegnanti alle prese con la didattica a distanza. Perché in quasi un anno di lezioni a singhiozzo da remoto i docenti italiani, tra i più anziani al mondo, si sono dovuti inventare un altro modo di fare scuola. Pagando un prezzo in termini di usura psicofisica non indifferente. Ad occuparsene uno dei maggiori organismi internazionali, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che di recente ha pubblicato il report dal titolo “Dare voce ai docenti: affrontare la sfida dello stress correlato al lavoro degli insegnanti nella crisi Covid-19”.

Docenti in difficoltà

Dati disponibili recenti non ce n’è. Ma l’Osce porta avanti un ragionamento che supporta questa tesi: con l’emergenza sanitaria, la quota di docenti in difficoltà per i continui cambiamenti richiesti dal loro lavoro è quasi certamente cresciuta. E con questa anche lo stress da lavoro correlato. Un aspetto che spinge gli insegnanti a chiedere il pensionamento anticipato, se possibile. In Italia con Quota 100. “Quando è scoppiata la crisi Covid-19 – scrivono gli esperti dell’Osce – i docenti di molti sistemi educativi hanno dovuto insegnare in un nuovo contesto di ambiente online e in una situazione d’incertezza sulla riapertura delle scuole. Quando le scuole sono state riaperte, lo hanno fatto tra le varie misure di sicurezza e la costante minaccia di chiusura delle stesse. È probabile che tutto ciò abbia influito in modo sostanziale sulla soddisfazione lavorativa e sullo stress degli insegnanti”.

La ricerca in 31 Paesi

E ancora: “I lavoratori subiscono lo stress quando le richieste in ambito lavorativo non sono adeguate alle loro conoscenze e abilità o non ricevono un adeguato supporto sul lavoro”. Per portare avanti il ragionamento, l’organismo con sede a Parigi si appoggia sui dati dell’indagine internazionale Talis 2018, che esamina gli aspetti dell’attività professionale degli insegnanti. Da cui è emerso che il 41% dei docenti in servizio nei 31 Paesi in cui è stata condotta l’indagine riferisce che “stare al passo con le mutevoli esigenze delle autorità locali, municipali/regionali, statali o nazionali/federali” rappresenta (“abbastanza” o “molto”) una fonte di stress. Esattamente quello che sta avvenendo in questa crisi sanitaria nel nostro paese. La quota di docenti italiani che in difficoltà di fronte ai cambiamenti continui è del 42%.

I rimedi: corsi online e rimborsi

Come operare per evitare di fare scoppiare gli insegnanti? “Sebbene i governi possano avere difficoltà a evitare lo stress aggiuntivo che la situazione attuale pone sugli insegnanti – si legge nel report – possono intraprendere azioni per assicurarsi che gli insegnanti si sentano compensati per lo stress” che deriva dal loro lavoro. Due, secondo l’Ocse, le strade per ridurre la fatica di un insegnamento completamente diverso da quello che i docenti hanno seguito negli ultimi anni prima del coronavirus. Farli partecipare di più ai processi di governance della scuola, considerato che sono loro a doverli mettere in atto. E prevedere una serie di supporti allo sviluppo professionale continuo, come corsi di formazione online, ma anche rimborsi per le maggiori spese affrontate, fornire loro materiali, prevedere aumenti salariali e riduzione delle ore di insegnamento.

L’Italia in ritardo

In Italia, a parte i 500 euro previsti dalla Buona scuola del governo Renzi per l’acquisto di computer e tablet, nulla è stato previsto in termini salariali o in termini di riduzione dell’orario di lavoro. Anzi, il contratto sulla Ddi (la Didattica digitale integrata), sottoscritto a novembre del 2020 dai alcuni sindacati, ribadisce che anche a distanza i docenti devono insegnare per 18 ore al superiore e alla media, per 24 ore all’elementare e per 25 ore nella scuola dell’infanzia. Mentre gli ultimi dati sui pensionamenti, ancora possibili con quattro anni di anticipo per chi può approfittare di Quota 100, confermano quanto previsto dall’Osce: i docenti eccessivamente stressati preferiscono andare in pensione. E coloro che hanno chiesto di lasciare dal prossimo mese di settembre la scuola in anticipo, in Italia, è cresciuto di botto del 19%.