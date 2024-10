Orario, formazioni probabili e dove vederla in tv

L’Inter di Simone Inzaghi si prepara a tornare in campo per la Champions League, affrontando oggi, mercoledì 23 ottobre, lo Young Boys in Svizzera nella terza giornata del girone. Dopo due turni, i nerazzurri sono ancora imbattuti, avendo ottenuto 4 punti: un pareggio a Manchester contro il City di Guardiola (0-0) e una vittoria schiacciante contro la Stella Rossa a San Siro, battuta 4-0. La squadra di Inzaghi arriva all’incontro dopo una vittoria in campionato contro la Roma.

Dall’altra parte, lo Young Boys si trova in una situazione difficile, occupando il terzultimo posto nel campionato svizzero. Finora, la squadra non ha conquistato punti né segnato gol: ha subito una sconfitta per 3-0 in casa contro l’Aston Villa e un pesante 5-0 contro il Barcellona nella fase a gironi della Champions.

La partita tra Young Boys e Inter si giocherà stasera alle ore 21. Le probabili formazioni vedono lo Young Boys schierato con un 4-2-3-1: Von Ballmoos in porta; Athekame, Camara, Zoukrou e Hadjam in difesa; Luper e Niasse a centrocampo; Monteiro, Imeri e Ugrinic sulla trequarti; Ganvoula unica punta. L’allenatore della formazione svizzera è Rahmen.

Per quanto riguarda l’Inter, si prevede un 3-5-2 con Sommer tra i pali; Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto in difesa; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo; Taremi e Thuram in attacco. L’allenatore nerazzurro è Inzaghi.

L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva da Prime Video, accessibile sia tramite la piattaforma streaming che dalle smart TV. Gli interisti punteranno a mantenere il passo giusto nel girone, cercando di capitalizzare le difficoltà della squadra svizzera. La sfida si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, con l’Inter intenzionata a proseguire la sua corsa verso la qualificazione agli ottavi di finale.