Orario, formazioni probabili e dove vederla in TV

L’Inter torna in campo nel turno infrasettimanale della decima giornata di Serie A, affrontando l’Empoli allo stadio Castellani. Per il tecnico Simone Inzaghi, è cruciale tornare alla vittoria dopo il deludente pareggio 4-4 contro la Juventus. Questo risultato ha lasciato un senso di insoddisfazione tra i tifosi, soprattutto visto il doppio vantaggio iniziale. Dall’altra parte, l’Empoli è fresco di un pareggio contro il Parma e si prepara per una partita difficile, dopo un inizio di campionato positivo.

L’incontro tra Empoli e Inter è fissato per oggi, 30 ottobre, con inizio alle ore 18.30. Le probabili formazioni per il match sono le seguenti:

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Colombo, Solbakken. Allenatore: D’Aversa.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn, sia attraverso la piattaforma di streaming sia su smart tv. L’Inter, dopo il risultato deludente contro la Juve, è determinata a conquistare tre punti fondamentali per la classifica, mentre l’Empoli cercherà di dimostrare il valore del proprio inizio di stagione affrontando una delle squadre più forti del campionato.