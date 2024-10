Orario, formazioni probabili e dove vederla in TV

Big match a San Siro nella nona giornata di Serie A, con Inter e Juventus pronte a sfidarsi in un incontro cruciale per le loro ambizioni scudetto. L’attesissimo derby d’Italia si svolgerà oggi, domenica 27 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 18.

L’Inter arriva a questa partita dopo una vittoria sofferta in Champions League, dove ha battuto lo Young Boys grazie a un gol di Thuram. D’altra parte, la Juventus ha subito una sconfitta inaspettata contro lo Stoccarda, avvenuta all’ultimo minuto, che ha lasciato un segno nella morale della squadra. In campionato, l’Inter si trova attualmente al secondo posto con 17 punti, mentre la Juventus, con la possibilità di sorpassare i rivali, è prima in classifica, ma solo di un punto.

Per quanto riguarda le formazioni, l’Inter schiererà un 3-5-2, con Sommer in porta; Pavard, De Vrij e Bastoni in difesa; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo; e la coppia d’attacco formata da Thuram e Lautaro, allenati da Simone Inzaghi. D’altra parte, la Juventus dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1, con Di Gregorio tra i pali; Cambiaso, Gatti, Kalulu e Cabal in difesa; Locatelli e Thuram a proteggere la retroguardia; e il trio offensivo composto da Conceicao, Fagioli e Yildiz, con Vlahovic come punta centrale, guidati da Thiago Motta.

Per gli appassionati, il match sarà trasmesso in diretta da Dazn, che offre la possibilità di seguirlo in streaming sulla propria piattaforma o tramite smart TV.

In sintesi, questa sfida non è solo importante per i punti in classifica, ma anche per rispondere alle domande sulle reali ambizioni di entrambe le squadre in questa stagione. L’attesa è alta, e la tensione palpabile: i tifosi sperano in una prestazione all’altezza della rivalità storica tra Inter e Juventus.