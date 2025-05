Orario, formazioni probabili, dove vederla in TV e streaming

Il Napoli scende in campo con l’obiettivo di avvicinarsi al traguardo scudetto. Oggi, domenica 11 maggio, la squadra di Antonio Conte affronta il Genoa al Diego Armando Maradona, nel posticipo della 36esima giornata di Serie A. Gli azzurri sono attualmente primi in classifica con 77 punti, tre punti avanti all’Inter, mentre il Genoa si trova al 13esimo posto con 39 punti.

La partita avrà inizio alle 20.45 e le probabili formazioni sono le seguenti: per il Napoli (4-4-2) giocheranno Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku e Raspadori, con Conte come allenatore. Il Genoa (4-2-3-1) schiererà Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti, guidati dall’allenatore Vieira.

La partita Napoli-Genoa sarà disponibile in esclusiva su Dazn, mentre gli abbonati Sky con Zona Dazn potranno seguirla anche sul canale 214. Sarà possibile vedere l’incontro in streaming su Sky Go, Now e Dazn. Con il Napoli in corsa per il titolo, gli occhi saranno puntati su come si svolgerà questo incontro cruciale, sia per la squadra di casa che per gli avversari.

