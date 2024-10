Orario, fasce garantite e città coinvolte

Oggi, 5 ottobre, il trasporto pubblico in Italia è a rischio a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Orsa, che coinvolge treni, bus, tram e metropolitane. A Roma, la protesta interessa la rete Atac e i bus gestiti da altri operatori, mentre a Milano lo sciopero è stato revocato per un provvedimento del prefetto, necessario per motivi di ordine pubblico, considerate le manifestazioni e l’incontro di calcio Inter-Torino atteso con circa 65.000 tifosi.

Il servizio ferroviario di Ferrovie dello Stato sarà interrotto oggi dalle 0:01 alle 23:59, coinvolgendo anche le linee SAD e Trentino Trasporti. Gli orari di sciopero prevedono tassi di servizio garantiti, con fermate dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 fino a fine corsa. A Roma, l’agitazione si applica all’intera rete Atac e ad altri servizi di trasporto locale.

A Napoli, gli orari di sciopero sono stati pubblicati dalla società Anm, con servizi garantiti dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Il personale di Trentino Trasporti garantirà il servizio durante fasce specifiche. Lo sciopero colpirà anche l’Emilia Romagna e la Liguria, con modalità adattate a livello locale. Ad esempio, a Bologna lo sciopero si svolgerà rispettando le fasce di garanzia.

Il sindacato Orsa ha deciso di scioperare per rivendicare diritti fondamentali come sicurezza e salario nel settore del trasporto pubblico. I lavoratori si sentono sempre più sovraccarichi e le loro responsabilità continuano a crescere. Le aggressioni e la precarietà sul luogo di lavoro sono in aumento, un contesto aggravato da stipendi stagnanti e dalla precarizzazione del lavoro. Orsa critica i recenti rinnovi contrattuali, considerandoli inadeguati.

Il sindacato richiede risposte concrete da parte del Governo e delle associazioni datoriali, sottolineando l’importanza del trasporto pubblico locale per la mobilità dei cittadini e difendendo la trasformazione del finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti. Senza adeguate risorse, non è possibile garantire servizi di trasporto sufficienti e sicuri per la popolazione e i lavoratori.