Orario e Percorso: Dove Vedere la Leggenda in TV

Oggi, mercoledì 21 maggio, il Giro d’Italia affronta l’undicesima tappa, che si snoda per 186 chilometri da Viareggio a Castelnovo ne’ Monti. Questa frazione segue la cronometro di ieri, vinta dall’olandese Daan Hoole con un tempo di 32’30”. Hoole ha battuto i britannici Joshua Tarling e Ethan Hayter, rispettivamente di 7 e 10 secondi. In testa alla classifica generale resta Isaac Del Toro, con un vantaggio di 25 secondi su Juan Ayuso e di 1’01” su Antonio Tiberi.

Il percorso di oggi inizia con una parte relativamente semplice fino al traguardo intermedio di Borgo a Mozzaro, previsto al chilometro 46,3. La difficoltà aumenta a partire dal chilometro 79,9 con l’Alpe San Pellegrino, una salita di 13,7 chilometri e pendenza media dell’8,8%, che raggiunge punte del 19%. Dopo una discesa, i ciclisti affronteranno la salita di Toano, lunga 11,1 chilometri con pendenza media del 4,9%.

Dopo il ‘chilometro Red Bull’ a Villa Minozzo, si scalerà il GPM di Pietra di Bismantova, una salita di 5,8 chilometri con pendenze medie del 5,8% e punte del 12%. L’arrivo è previsto in salita a Castelnovo ne’ Monti.

La tappa avrà inizio alle 12.05 e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e Rai 2, con streaming gratuito su Rai Play. Gli abbonati potranno seguire la diretta su Eurosport 1, con disponibile anche streaming su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com