Orario e dove vederlo in TV

Max Verstappen contro tutti. Dopo una pausa, la Formula 1 riprende oggi, 20 ottobre, con il Gran Premio di Austin. Negli Stati Uniti, Max Verstappen cercherà di allungare il suo vantaggio in classifica su Lando Norris, il suo principale inseguitore, mentre la Red Bull mira a ridurre il distacco dalla McLaren nella classifica costruttori.

Le Ferrari sono attualmente lontane dai primi posti e sperano in un intervento positivo da parte di Charles Leclerc, anche se non sono stati presentati aggiornamenti significativi per la vettura. Il team principal Fred Vasseur spera di poter continuare a migliorare il passo gara, come mostrato nelle recenti competizioni, nonostante le difficoltà nel raggiungere la vetta del mondiale.

Il Gran Premio di Austin inizierà alle 21 di oggi, 20 ottobre, e sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky. Gli appassionati potranno seguire la gara anche in streaming su NOW e tramite l’app SkyGo.