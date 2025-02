Orario e dove vederlo in TV e streaming

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: la MotoGp riparte nel weekend del 2 marzo con il primo Gran Premio in Thailandia, sul circuito di Buriram. Dopo mesi di attesa, si ritorna in pista seguendo il consueto programma. Venerdì 28 febbraio si svolgeranno le prove libere, mentre sabato ci saranno le qualifiche, suddivise in Q1 e Q2, e nel pomeriggio la sprint race. La gara principale avrà luogo domenica.

Il Gran Premio di Thailandia avrà orari particolari, a causa del fuso orario. Ecco la programmazione del weekend, con prove e gara visibili su Sky, NOW e Tv8:

Venerdì 28 febbraio:

– 4:45 – 5:30 FP1 MotoGp (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

– 9 – 10 Pre-Qualifiche MotoGp (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

Sabato 1 marzo:

– 04:10 – 04:40 FP3 MotoGp (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

– 04:50 – 05:30 Qualifiche MotoGp (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su Tv8)

– 9 Sprint Race MotoGp (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su Tv8)

Domenica 2 marzo:

– 04:40 – 04:50 Warm Up MotoGp (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo)

– 9 Gara MotoGp (diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in differita in chiaro su Tv8 alle 14:05)

Il weekend promette emozioni e battaglie in pista per gli appassionati della MotoGp.