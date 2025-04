Orario e dove vederle in TV

Torna in pista la Formula 1 con le qualifiche del Gp del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025, che si svolgeranno oggi, sabato 12 aprile, alle ore 18. La Ferrari è alla ricerca di un riscatto dopo un inizio di stagione deludente, mentre la McLaren punta a consolidare il suo vantaggio nella classifica Costruttori e in quella Piloti. Lando Norris guida la classifica Piloti, ma deve difendersi dagli attacchi di Max Verstappen, vincitore al Gp di Suzuka nonostante i problemi riscontrati dalla Red Bull.

Le qualifiche del Gp del Bahrain saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, disponibili per la visione anche in streaming tramite l’app SkyGo e su NOW.