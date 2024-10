Orario e dove vederle in TV e streaming

Oggi si svolgerà una nuova sfida tra Luna Rossa e Ineos Britannia nell’ambito della finale della Louis Vuitton Cup. Le due imbarcazioni sono attualmente in perfetta parità, avendo ciascuna vinto quattro regate dopo otto sfide e la prima a raggiungere sette vittorie si aggiudicherà il titolo.

Nell’ottava regata disputata ieri, Luna Rossa, nonostante fosse “incerottata” a causa di precedenti problemi, ha ottenuto una vittoria decisiva, pareggiando così il punteggio contro Ineos. La barca italiana aveva dovuto ritirarsi dalla settima regata per un’avaria, consentendo agli avversari di portarsi in vantaggio. Tuttavia, nell’ottava regata, il timoniere James Spithill ha guidato Luna Rossa a una partenza impeccabile. Ineos Britannia ha incontrato un ulteriore ostacolo: una penalità da scontare.

Già durante le prime fasi della gara, Luna Rossa ha dimostrato di avere il controllo, tagliando per prima la prima boa con un vantaggio di 12 secondi e oltre 160 metri sulla concorrente. Anche alla seconda boa la situazione non è cambiata, con Ineos Britannia distanziata di circa 170 metri. Tuttavia, nella terza boa il team inglese ha iniziato a recuperare, riducendo il divario a 70 metri e circa 7 secondi. Nonostante questo tentativo di recupero, Luna Rossa ha mantenuto la leadership fino all’ottavo e ultimo lato, chiudendo la regata in modo convincente.

Oggi ci saranno le sfide numero 9 e 10, con l’inizio della prima regata programmata per le 14:15 a Barcellona. La seconda sfida inizierà non prima delle 15:25. Gli appassionati potranno seguire le regate in diretta su Italia 1 e Sky, con la possibilità di vedere le gare anche su Sky Sport Uno e Sky Sport America’s Cup. Per chi preferisse lo streaming, saranno disponibili piattaforme come Mediaset Infinity, Sky Go e NOW.

Questo confronto tra Luna Rossa e Ineos Britannia promette di essere avvincente, con la tensione e l’emozione che caratterizzano ogni regata di questo prestigioso evento velico. Chi riuscirà a conquistare la vittoria nelle prossime sfide?