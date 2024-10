Orario e dove vederla in TV

La MotoGp torna in Australia, con un’importanza cruciale per il campionato. Dopo la Sprint Race, vinta da Jorge Martin, Pecco Bagnaia è scivolato in quinta posizione, aumentando la distanza tra i due piloti a 16 punti. Oggi, a Phillip Island, si svolgerà la gara che assegnerà punti fondamentali per la classifica finale.

Marc Marquez ha ottenuto il secondo posto nella Sprint, dimostrando una costante crescita e diventando il futuro compagno di team di Bagnaia in Ducati. Anche Enea Bastianini è in ripresa, riacquistando fiducia in pista gara dopo gara.

La gara del Gran Premio d’Australia è programmata per oggi, domenica 20 ottobre, alle 5:00 ora italiana. Sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, con una differita in chiaro su TV8 a partire dalle 12:05. I fan della MotoGp sono già pronti a seguire questo evento decisivo per le sorti del campionato.