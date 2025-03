Orario e dove vederla in TV

L’Italia del rugby torna in campo per il Sei Nazioni, affrontando l’Irlanda oggi, sabato 15 marzo, allo stadio Olimpico di Roma. La squadra, guidata dal ct Quesada, si presenta all’incontro dopo aver ottenuto una vittoria contro il Galles, ma ha subito sconfitte contro Scozia, Inghilterra e Francia. La partita tra Italia e Irlanda avrà inizio alle ore 15.15 e sarà visibile in diretta sia sui canali Rai che su SkySport. Inoltre, il match sarà accessibile anche in streaming tramite RaiPlay, SkyGo e NOW.