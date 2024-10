Orario e dove vedere la gara in TV

Torna in pista la MotoGP con il Gran Premio di Thailandia, che si svolge sul circuito di Buriram. Dopo la gara Sprint, in cui Enea Bastianini ha ottenuto una vittoria convincente, Martin ha terminato al secondo posto e Bagnaia al terzo. Questo GP si rivela cruciale per la classifica del mondiale piloti: Martin guida con un vantaggio di 22 punti su Bagnaia, l’attuale campione del mondo, il quale deve cercare di accorciare il gap se desidera conquistare il terzo titolo consecutivo.

La gara si correrà oggi, domenica 27 ottobre, alle 9 ora italiana e sarà trasmessa in diretta sui canali SkySport. Gli appassionati potranno seguirla anche in streaming su NOW e sull’app SkyGo.