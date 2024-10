Orario e dove vedere in TV Berrettini e Musetti

Oggi, 6 ottobre, Jannik Sinner scende in campo per il terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai, affrontando l’argentino Tomas Martin Etcheverry, attualmente numero 37 del ranking. Questo incontro, che dovrà iniziare intorno alle 8.30-9:00 italiane, rappresenta il secondo confronto tra i due tennisti. Il primo risale agli Australian Open 2023, dove Sinner ha dominato il match in tre set, consentendo a Etcheverry di ottenere solo 7 game.

Il programma della giornata si apre alle 6.30 con il match tra Matteo Arnaldi, numero 29 del seeding, e il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5. Questo incontro sarà il primo sul campo principale, seguito da Sinner contro Etcheverry.

Inoltre, oggi sono previsti altri match di tennisti italiani. Matteo Berrettini, ad esempio, giocherà contro il danese Holger Rune, testa di serie numero 12, sul Grandstand 2. Flavio Cobolli, sul campo numero 7, affronterà lo svizzero Stan Wawrinka alle 6.30, mentre Lorenzo Musetti, numero 15 del seeding, si batterà contro il belga David Goffin nel secondo match, il cui inizio è previsto per le 8.30.

Per quanto riguarda la copertura del match tra Sinner ed Etcheverry, sarà possibile seguire l’incontro in diretta esclusiva su Sky Sport, in particolare sul canale Sky Sport Arena. Per chi preferisce lo streaming, l’incontro sarà disponibile anche su Now e Sky Go.

La giornata di tennis a Shanghai è stata finora influenzata dalla pioggia, ma gli appassionati si aspettano un’intensa sessione di incontri, soprattutto con l’attesa per Sinner, che è attualmente il numero 1 del mondo. La determinazione del tennista altoatesino e le sue precedenti performance fanno ben sperare i fan per una vittoria nel match odierno, proseguendo così il suo cammino nel torneo.

L’ATP Masters 1000 di Shanghai continua ad attirare l’interesse di molti appassionati di tennis, con un programma ricco e appassionante che coinvolge alcuni dei migliori giocatori del circuito.