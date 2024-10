Orario e dove guardarlo in TV

Torna in pista la Formula 1 con il Gran Premio del Messico, un appuntamento cruciale per la lotta ai titoli. La Ferrari, dopo la vittoria di Leclerc e il secondo posto di Sainz ad Austin, punta a ripetere il successo. A poche gare dalla conclusione della stagione, la competizione per il titolo piloti si intensifica, con Max Verstappen come grande favorito e Lando Norris in lizza. Anche il campionato costruttori è molto combattuto, con la McLaren in testa, seguita da vicino dalla Red Bull, ora pressata dalla Ferrari, distante solo otto punti.

Il Gran Premio del Messico si svolgerà oggi, domenica 27 ottobre, alle 21:00 ora italiana. Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta esclusiva sui canali SkySport e in streaming su NOW e sull’app SkyGo. La tensione per il risultato è palpabile, dato che ogni punto può essere decisivo per le sorti del mondiale.