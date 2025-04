Orario e dove guardarla in TV

Carlos Alcaraz si prepara a disputare un’altra finale sulla terra rossa, questa volta al torneo 500 di Barcellona, dopo aver vinto a Montecarlo contro Lorenzo Musetti. Oggi, domenica 20 aprile, affronterà il danese Holger Rune, attualmente numero 13 del mondo. Alcaraz punta a conquistare il suo secondo titolo consecutivo sulla terra e mira al primo posto del ranking ATP, attualmente detenuto da Jannik Sinner, avendo già superato Zverev al secondo posto.

La finale tra Alcaraz e Rune è prevista per le ore 16 di oggi. Nei precedenti confronti, il bilancio è favorevole allo spagnolo, che guida con un punteggio di 3-1.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali SkySport e disponibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su TennisTv.