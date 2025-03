Orario e dove guardare la Ferrari in tv

Il Mondiale 2025 di Formula 1 sta per cominciare, con le qualifiche del Gran Premio d’Australia fissate per sabato 15 marzo. La Ferrari nutre buone speranze in seguito alle prove libere, in particolare con Charles Leclerc, che ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione a Melbourne. Lewis Hamilton, invece, ha chiuso la sessione al quinto posto.

Per il team Ferrari, è essenziale ottenere buoni risultati nelle qualifiche per ambire a un successo immediato, partendo nelle prime posizioni della griglia. Le qualifiche del Gran Premio d’Australia si svolgeranno sabato alle 6:00 ora italiana. Anche il Gran Premio, previsto per domenica 16 marzo, sarà trasmesso in diretta. Gli appassionati potranno seguire le qualifiche e la gara sui canali SkySport, nonché in streaming tramite l’app SkyGo e su NOW.

Il weekend di Melbourne rappresenta un’importante occasione per tutti i piloti, con la Ferrari che punta a sfruttare l’inizio della stagione per ottenere risultati positivi. La performance nelle qualifiche sarà cruciale per stabilire le strategie da adottare durante la gara, in un circuito che può riservare sorprese. Le aspettative sono alte e l’adrenalina è già palpabile tra i tifosi e i team, pronti a vivere un altro emozionante campionato di Formula 1. Con l’inizio di questo nuovo Mondiale, gli occhi saranno puntati su ogni mossa dei piloti in pista, mentre si preparano a dare il massimo fin dal primo appuntamento stagionale.