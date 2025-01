Orario, dove vedere la partita

Sabato 18 gennaio sarà una giornata importante per Jannik Sinner agli Australian Open, dove affronterà l’americano Marcos Giron nel terzo turno del torneo. Il match si svolgerà sulla Rod Laver Arena di Melbourne e avrà inizio alle 19 di località, corrispondenti alle 9 in Italia. Questo incontro è cruciale per Sinner, poiché una vittoria gli consentirebbe di accedere agli ottavi di finale, avvicinandolo così alla seconda settimana del primo slam della stagione.

Sinner ha già affrontato Giron in precedenza, nell’ottobre 2023 a Shanghai, dove ha ottenuto una vittoria significativa che gli ha garantito la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Questo unico incontro tra i due tennisti ha aggiunto una dimensione di importanza psicologica per Sinner, che cercherà di ripetere quel successo per proseguire il suo cammino nel torneo.

Il match sarà visibile in TV su Eurosport, con la possibilità di seguire tutte le partite del torneo su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD. Inoltre, ci sarà la diretta streaming disponibile su piattaforme come Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn.

La prestazione di Sinner è attesa con grande interesse, data la sua posizione di numero 1 al mondo e il suo obiettivo di andare avanti nel prestigioso torneo australiano. Gli appassionati di tennis italiani sperano in una buona prestazione da parte del loro connazionale, che sta dimostrando di essere uno dei migliori tennisti del circuito. La pressione e le aspettative sono alte, ma Sinner ha già dimostrato di essere in grado di gestirle e di esprimersi al meglio nei momenti decisivi.

In questo contesto, il match di sabato è molto atteso, non solo per il suo significato nel progresso del torneo, ma anche per l’opportunità che rappresenta per Sinner di consolidare ulteriormente la sua leadership nel ranking mondiale. Con un po’ di fortuna e prestazioni positive, il tennista italiano potrebbe benissimo continuare il suo cammino verso gli obiettivi fissati in questa nuova stagione.