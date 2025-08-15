Orari pubblici in tempo reale a Venezia: novità Actv

Da oggi, gli utenti possono consultare in tempo reale gli orari dei mezzi pubblici dell’Actv. Grazie al sito oraritemporeale.actv.it, è possibile trovare informazioni sulle fermate e le partenze imminenti direttamente dai vaporetti, autobus e tram della rete. Questo nuovo strumento, accessibile anche tramite dispositivi mobili, segna un passo avanti nella trasformazione digitale dell’azienda, che ha già introdotto pagamenti contactless a bordo e nuove funzionalità nell’app.

Il sito permette di distinguere tra gli orari aggiornati in tempo reale e quelli programmati, indicati con apposite icone. Il sistema si basa sulla tecnologia AVM/L (automatic vehicle monitoring/location) e sul GPS dei mezzi, funzionando in modo più o meno efficace a seconda della qualità del segnale, con una stima di operatività tra il 70 e l’80%.

In futuro, questa funzionalità sarà integrata in una nuova app mobile e in un sito web aggiornato, previsti per il 2026. L’assessore Michele Zuin sottolinea l’importanza di questo sviluppo tecnologico, progettato internamente dai tecnici di Avm, e invita a segnalare eventuali errori di visualizzazione per migliorarne l’affidabilità.

Il portale oraritemporeale.actv.it è suddiviso in due sezioni: “Automobilistico” e “Navigazione”. Abilitando la geolocalizzazione, si visualizzano automaticamente le fermate più vicine. Ogni fermata mostra le linee in transito, specificando se l’informazione è in tempo reale o programmata. In aggiunta, nel tempo, tutte le fermate saranno dotate di QR code, che rimanderanno alle informazioni specifiche delle singole fermate.