orari, precedenti e dove vedere in tv gli italiani

Dopo il turno di qualificazione, inizia ufficialmente il tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells, con i primi tennisti italiani in campo. Sono nove gli azzurri che partecipano al torneo, con Zeppieri e Gigante che hanno superato l’ultimo turno di qualificazione. L’assenza di Jannik Sinner, escluso per tre mesi dopo un accordo con la Wada riguardante il caso Clostebol, genera attesa per gli esordi degli altri italiani.

I primi a giocare saranno Flavio Cobolli, che sfiderà il qualificato statunitense Colton Smith, e Luca Nardi, che incontrerà il britannico Cameron Norrie. I match di Cobolli e Nardi sono fissati per oggi, mercoledì 5 marzo, alle ore 23 e alle 3 italiane di giovedì 6 marzo. Il confronto tra Cobolli e Smith sarà il primo per entrambi, mentre Nardi ha già affrontato Norrie, perdendo in due set agli Internazionali di Roma nel 2022.

Le partite di Cobolli e Nardi, così come l’intero torneo di Indian Wells, saranno trasmesse in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il tabellone femminile sarà visibile anche in chiaro su SuperTennis. Inoltre, il Masters 1000 sarà disponibile in streaming sull’app SkyGo e su NOW. La partecipazione degli italiani rappresenta un momento cruciale per il tennis azzurro, e i tennisti si preparano a dare il massimo per superare i loro avversari nel prestigioso evento californiano.