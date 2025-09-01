Orari Gran Premio d’Italia a Monza: come seguirlo in TV

Il Gran Premio d’Italia a Monza si avvicina, ed è il sedicesimo appuntamento della stagione di Formula 1. La settimana è iniziata con l’eco della vittoria di Charles Leclerc dello scorso anno e l’attesa per il ritorno del Circus sull’autodromo famoso come il “Tempio della Velocità”.

La Scuderia Ferrari ha la possibilità di rifarsi dopo il difficile weekend a Zandvoort. Lewis Hamilton e Frédéric Vasseur hanno definito il venerdì olandese come il più complicato del campionato, e nonostante una qualifica promettente, Ferrari ha concluso la gara senza punti. Hamilton ha avuto un incidente che ha compromesso la sua corsa e ha ricevuto una penalità di cinque posizioni per infrazioni durante il weekend.

Il debutto di Hamilton a Monza è reso più complesso dalla penalità, ma i tifosi sono pronti ad accoglierlo a Milano in un evento Ferrari. Il compagno di squadra di Hamilton, Leclerc, ha mostrato grande talento a Zandvoort, ma è stato costretto al ritiro per un contatto durante la gara.

Non è solo Ferrari a cercare il riscatto: Lando Norris, dopo essere stato competitivo a Zandvoort, spera di tornare in pista. Oscar Piastri ha conquistato la pole e vinto la gara, aumentando così il distacco su Norris, che ha dovuto ritirarsi per un guasto meccanico.

Il weekend del Gran Premio d’Italia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e le qualifiche e la gara saranno visibili su TV8. Gli appassionati potranno seguire anche altre fasi del weekend su Automoto.it.