Orari garantiti e procedura per il rimborso

Festa del papà con disagi in tutta Italia per chi viaggia in treno a causa dello sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Sono previsti cancellazioni o ritardi negli spostamenti ferroviari, anche dopo la conclusione dell’agitazione.

Lo sciopero, indetto dalle 9 alle 16.59 di mercoledì 19 marzo, è una protesta contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, iniziata con un sit-in al Mit il giorno precedente e proseguita con una manifestazione a Roma. La mobilitazione, proclamata da Fast-Confsal, Orsa Ferrovie e Ugl Ferrovieri, influenzerà la circolazione ferroviaria da Nord a Sud, causando cancellazioni di treni Freccia, Intercity e regionali.

La compagnia ferroviaria ha comunicato che, come in altri scioperi, saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore affluenza, dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00, per le tratte regionali. I treni già in viaggio al momento dell’agitazione arriveranno a destinazione finale se possibile entro un’ora, altrimenti si fermeranno nelle stazioni precedenti.

Anche i servizi di trasporto suburbano e aeroportuale, come il Malpensa Express a Milano, potrebbero subire variazioni. Trenord ha previsto autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le corse cancellate. I passeggeri di Trenitalia che decidono di rinunciare al viaggio possono richiedere un rimborso degli Intercity e delle Frecce fino all’ora di partenza, mentre per le tratte regionali la richiesta deve avvenire entro le 24 ore precedenti la partenza. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio secondo la disponibilità dei posti.