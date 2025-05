Orari e Percorso: Dove Vedere L’Evento Imperdibile

Oggi, martedì 20 maggio, il Giro d’Italia riprende con la decima tappa, una cronometro di 28,6 km da Lucca a Pisa. Il messicano Isaac Del Toro guida la classifica generale con un vantaggio di 1’13 su Juan Ayuso e 1’30 sull’italiano Antonio Tiberi.

Il percorso della tappa è quasi pianeggiante, con un dislivello di 150 metri e una breve salita a metà. La partenza avviene da Lucca, con il giro quasi completo delle mura cittadine. Dopo alcune svolte, si dirige verso la statale del Brennero, proseguendo su una strada in lievissima ascesa fino alla galleria dei Monti Pisani. All’uscita della galleria, una serie di tornanti conduce a San Giuliano Terme e quindi a Asciano, continuando su vie rettilinee verso Pisa. L’arrivo è previsto nel centro della città, accanto alla torre pendente, con un finale che presenta curve e attraversamenti dell’Arno.

La decima tappa partirà alle 13:25. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratuita su Rai Sport e Rai 2 (con streaming su Rai Play) e in abbonamento su Eurosport 1. Lo streaming a pagamento sarà disponibile su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.

Fonte: www.adnkronos.com