Orari e Fasce di Garanzia Migliorate

Venerdì 20 settembre, si prevede una giornata di gravi disagi per i trasporti pubblici in Italia a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato da vari sindacati di base, tra cui Cobas, Adl, Sgb, Cub e Usb. Il fermo interesserà autobus, tram, metropolitane e altri servizi locali, colpendo in particolare le grandi città, dove si prevedono cancellazioni e ritardi significativi, creando problemi per i pendolari e i cittadini.

La protesta è stata indetta per manifestare contro le condizioni di lavoro nel settore del trasporto pubblico locale. I sindacati denunciano salari inadeguati, che spesso non superano i 7 euro l’ora, carichi di lavoro eccessivi e una mancanza di tutele per la sicurezza. Le richieste degli scioperanti includono un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 39 a 35 ore e una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro e alla qualità del servizio offerto agli utenti.

Per quanto riguarda gli orari specifici nelle diverse città, a Roma il servizio della rete Atac sarà attivo solo nelle fasce orarie dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00, lasciando il resto della giornata senza servizi. A Milano, il trasporto pubblico gestito da Atm sarà fermo dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino alla fine del servizio. Anche la funicolare Como-Brunate subirà interruzioni. A Napoli, lo sciopero colpirà le linee vesuviane e flegree, con garanzie di servizio solo tra le 6:00 e le 8:30 e tra le 17:00 e le 20:00.

Disagi simili si aspettano a Bologna, Ferrara e Imola, dove i trasporti pubblici si fermeranno dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino alla fine del servizio. A Firenze, le fasce garantite andranno dalle 4:15 alle 8:14 e dalle 12:30 alle 14:29. Anche in diverse aree regionali, i collegamenti potrebbero essere compromessi. Busitalia, ad esempio, sta segnalando possibili variazioni nei treni regionali e nei servizi di autobus, con fasce garantite nelle ore di punta.

In sintesi, il 20 settembre rappresenterà una significativa interruzione dei servizi di trasporto in Italia, riflettendo l’urgenza delle richieste dei lavoratori nel settore.