Orari e fasce di copertura garantita

Lo sciopero di aerei e mezzi pubblici previsto per venerdì 9 maggio 2025 causerà disagi in diverse città italiane. Il trasporto aereo nazionale ha revocato lo stop, ma sono confermati scioperi locali che coinvolgeranno il personale di terra e le aziende di handling in numerosi aeroporti. Gli scioperi riguarderanno in particolare l’aeroporto di Milano Linate, dove il personale di Swissport Italia e Aviation Services si fermerà per 4 ore, dalle 13 alle 17. Anche le aziende di handling associate ad Assohandlers parteciperanno allo sciopero per lo stesso orario.

Le consuete fasce di garanzia rimarranno attive, assicurando voli dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Oltre ai voli, sono previsti scioperi dei mezzi pubblici a Brescia e Catania: a Brescia, l’agitazione durerà 4 ore, dalle 17.30 alle 21.30, coinvolgendo gli autisti e proclamata dai sindacati Orsa Trasporti e Cobas. Brescia Mobilità avverte che ci potrebbero essere modifiche nel servizio autobus durante l’orario dello sciopero e nelle fasce temporali precedenti e successive.

A Catania, la situazione è diversa poiché il sindacato Cub Trasporti ha indetto uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale, creando ulteriori difficoltà per i cittadini. Con un mese di maggio già complesso per quanto riguarda gli scioperi, gli utenti sono avvisati di pianificare i propri spostamenti con attenzione per minimizzare i disagi.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it