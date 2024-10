Orari e Fasce di Assistenza Garantita

Il 5 ottobre si svolgerà a Roma uno sciopero dei mezzi pubblici indetto dal sindacato Orsa, che avrà conseguenze significative per i cittadini e i turisti. Il servizio sarà interrotto per 24 ore e coinvolgerà l’intero sistema di trasporti Atac, compresi bus, metro e filobus, così come le linee gestite da altre aziende. Le ultime corse della metro sono state effettuate alle 8:30 e dopo, le linee A, B/B1 e C resteranno chiuse, quest’ultima fino alle 5:30 del 7 ottobre per lavori programmati. Atac ha avvertito anche che ci potrebbero essere riduzioni nei servizi di superficie, oltre che sull’ultima corsa della ferrotramvia Termini-Centocelle, avvenuta alle 11:26 prima della chiusura.

A differenza di Roma, lo sciopero a Milano è stato revocato a seguito di una precettazione del Prefetto per motivi di ordine pubblico. In quel giorno, sono previsti eventi significativi nella città, tra cui una manifestazione pro-Palestina e un incontro di calcio tra Inter e Torino allo stadio San Siro. Negli altri capoluoghi italiani, la situazione di emergenza non è uniforme: a Napoli, le corse saranno garantite dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00, mentre a Bologna si prevede un servizio dalle 16:30 alle 19:30. Genova avrà attività programmata dalle 17:30 alle 20:30.

Il sindacato Orsa ha giustificato l’astensione dal lavoro sottolineando l’aumento dei carichi di lavoro, l’aumento delle aggressioni subite dai lavoratori e la precarietà della sicurezza sul posto di lavoro. Le rivendicazioni principali includono la richiesta di diritti, sicurezza e salari adeguati, in un contesto di impoverimento dovuto alla mancanza di reali incrementi economici.

In sintesi, lo sciopero dei mezzi di trasporto del 5 ottobre avrà un impatto considerevole sulla mobilità a Roma e in altre città italiane, con l’eccezione di Milano dove il servizio rimarrà operativo. Le preoccupazioni dei lavoratori riguardano non solo le condizioni lavorative ma anche la sicurezza, rendendo questo sciopero rilevante per gli utenti e i lavoratori del settore.