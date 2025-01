Orari di Apertura di Supermercati e Negozi il 6 Gennaio: Dove Non Fare la Spesa nell’Epifania

Il 6 gennaio 2025, giorno dell’Epifania, diversi supermercati saranno aperti, ma gli orari varieranno a seconda delle catene e dei singoli punti vendita. Alcune delle principali catene di distribuzione, come Famila, hanno comunicato i propri orari, mentre altre, come Carrefour e Despar, lasceranno agli individuali negozi la decisione sull’apertura. La questione delle aperture nei giorni festivi suscita sempre dibattiti: da un lato, i lavoratori chiedono di poter riposare e trascorrere del tempo con le famiglie; dall’altro, i consumatori desiderano la possibilità di fare acquisti.

Le catene di supermercati come Esselunga, Coop, Conad, Aldi e Bennet sono attese con orari festivi ridotti, mentre Famila ha fornito un elenco dettagliato dei punti vendita che rimarranno aperti. Per l’Epifania, Pam Panorama adotterà orari ridotti, aprendo dalle 9 alle 21, con una variazione di un’ora sia all’apertura che alla chiusura. Al contrario, i supermercati Md seguiranno l’orario normale, dalle 8 alle 20. Lidl manterrà gli orari usuali del lunedì, ma è consigliabile controllare le specifiche di ciascun negozio, poiché potrebbero variare.

In generale, le aperture dei supermercati durante l’Epifania 2025 si svolgeranno in modo differente da un punto vendita all’altro. Chi intende fare la spesa in quel giorno festivo dovrebbe munirsi di pazienza e verificare gli orari di apertura online o contattare direttamente i negozi, in modo da evitare inconvenienti. Alcuni supermercati, infatti, potrebbero avere aperture a orari limitati, con negozi che chiudono prima o aprono più tardi del solito, per permettere ai dipendenti di trascorrere una parte della giornata festiva con le loro famiglie.

In sintesi, il 6 gennaio 2025 si potrà trovare una selezione di supermercati aperti, ma è essenziale controllare gli orari poiché non vi sarà uniformità tra le varie catene e i singoli negozi. Le scelte di apertura e chiusura riflettono la continua tensione tra la necessità di servizio al cliente e le richieste di maggiore tempo libero per i lavoratori del settore.