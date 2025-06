Orange Mun: Esce l’album ‘LOVE’, un viaggio elettronico

Esce il primo album degli Orange Mun, intitolato “LOVE”, sotto l’etichetta Filibusta Records e Romolo Dischi, con distribuzione fisica di I.R.D. e digitale da parte di Altafonte Italia. Il progetto è composto da Martina Gurrieri ed Emilio Longombardo.

“LOVE” presenta sonorità elettroniche dense e suggestive, esplorando tematiche di paura e guarigione. Il duo comunica attraverso i brani le proprie esperienze e riflessioni. I primi due singoli pubblicati sono “Healing” e “Future”. “Healing” affronta la purificazione e il bisogno di liberazione emotiva attraverso la musica, mentre “Future” si interroga sulle aspettative sociali e il concetto di progresso.

L’album include anche brani come “All Over You”, che riflette su felicità e difficoltà nelle relazioni, e “Innocent”, che si concentra sulle scelte che allontanano dall’innocenza. “S” offre una riflessione sui legami umani e la perdita, mentre “Sunrise Overflow” e “One More Sunrise” parlano del valore del tempo e del vivere presente.

La formazione è composta da Martina Gurrieri, voce e tastiere, ed Emilio Longombardo, responsabile della batteria e dei synth. La tracklist completa comprende i brani: “All Over You”, “Healing”, “Innocent”, “S”, “Sunrise Overflow”, “One More Sunrise”, “Alright”, “Future”, e “Lost”.

Gli Orange Mun, originari della Sicilia, uniscono jazz ed elettronica, avendo già pubblicato un album nel 2022 come “Jun3”. Hanno partecipato a diversi festival, tra cui Time To Jack a Roma e Capolinea 8 a Torino.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: meiweb.it