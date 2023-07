Orange Is The New Black: la serie cult della comunità lesbica compie 10 anni

Orange Is The New Black, serie di Netflix che su queste pagine ho ampiamente seguito, compie 10 anni. Con 91 episodi divisi in 7 stagioni, la serie ha conquistato in tutto 4 Emmy e 5 SAG abbattendo muri e pregiudizi e diventando cult per la comunità lesbica.

La serie, infatti, ha un’ampia rappresentanza lesbica e le storie d’amore fra le detenute sono numerose. È stata acclamata anche dalla comunità trans dato la presenza fra le protagoniste di Laverne Cox che con il personaggio di Sophie Burset ha contribuito a dar voce ad attrici che prima non trovavano spazio. Prima di Laverne Cox mai nella storia degli Emmy Awards una donna transgender aveva conquistato una candidatura attoriale, cosa che invece avevano ottenuto uomini cisgender che avevano interpretato donne trans.

“Dieci anni fa oggi la mia vita è cambiata. OITNB ha cambiato la televisione. Che dono è stato per la mia vita questo spettacolo. Mi mancano le mie compagne di cast e la nostra incredibile squadra. Grazie Jenji Kohan, grazie Netflix e Lionsgate. Grazie ai fan!”.

Le parole di Laverne Cox su Instagram.

Orange Is The New Black, un faro per la comunità lesbica

Grazie ad OITNB l’attrice protagonista Taylor Schilling ha capito di essere bisessuale; così come anche Lauren Morelli, sceneggiatrice della serie, che sul set ha conosciuto la sua attuale moglie Samira Wiley, con cui ha una figlia.

Fra le attrici apertamente lesbiche che hanno interpretato un personaggio saffico anche nella serie troviamo Lea DeLaria (in OITNB ha vestito i panni di Big Boo); Ruby Rose (alias Stella); Abigail Savaga (alias Gina); Samira Wiley (alias Poussey), Emily Tarver (alias Artesian McCullogh) e Vicci Martinez (alias Daddy).