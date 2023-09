ORANDESIGNE Giacca Donna Elegante Tailleur Cappotto Lungo Primavera Trench Leggero Classico Giacche Curvy Giubbotto a Vento Coat Antivento Maxi Giacca Caban Parka Cappotti Outerwear

Consiste: Consiste: 1. Pacchetto include: 1 x giacca donna primavera trench. 2. Tasca: ci sono tasche sul cappotto, il che è molto comodo quando esci. Puoi mettere piccoli oggetti come contanti, fazzoletti, cellulare, chiavi, carte bancarie, ecc. 3. Abbina qualsiasi vestito: indossa questi cappotti lunghi da donna con jeans, pantaloncini, vestiti o abiti in primavera, autunno o inverno per un look chic. Il tessuto in poliestere di questa giacca lunga antivento resiste anche alle pieghe, quindi puoi indossarla direttamente al lavoro! Note: 1. Potrebbe esserci una piccola differenza di colore a causa dei diversi monitor / luminosità. Grazie per la vostra comprensione! 2. Si prega di consentire una differenza di 1-3 cm dovuta alla misurazione manuale. 3. Per qualsiasi domanda, la preghiamo di contattarci. La tua domanda riceverà risposta entro 24 ore. La soddisfazione del cliente è sempre la nostra massima priorità. Infine, ti auguro un bel giro di shopping.

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 29 giugno 2022ASIN ‏ : ‎ B0B5DHQ97GNumero modello articolo ‏ : ‎ ZR220629XW-DE01-white-XSCategoria ‏ : ‎ Donna

Caratteristiche: maniche lunghe, tinta unita, con Cintura, Trench lungo con manica lunga per donna è molto adatto a autunno, primavera e inverno, È un cappotto indispensabile nel guardaroba di una donna

Poliestere

Chiusura: Gli design di trench classico, molto elegante e alla moda

Lavabile in lavatrice

Manica lunga

Trench

Questo trench è adatto a tutti, nessuno rifiuterà il classico e la moda

Occasioni: Ideale per l’ufficio, di notte in città, viaggi, casual, formale, ecc

Si prega di contattarci se avete qualsiasi domanda. Vi auguriamo un piacevole acquisto

16,99€