Oral-B Testine Ricambio Pro Sensitive Clean – 12 Pezzi, Confezione Maggiore

Scopri l’innovazione nella cura orale con le testine Oral-B Pro Sensitive Clean! Progettate per offrire il massimo della protezione e dell’efficacia, queste testine sono caratterizzate da setole ultra-morbide che coccolano le tue gengive, insieme a setole normali capaci di eliminare la placca in modo impeccabile. Con la loro tecnologia a setole a X, riusciranno a pulire anche le aree più inaccessibili, garantendo una bocca sana e fresca ogni giorno.

Vantaggi pratici:

Efficacia incredibile: Rimuovono fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale, contribuendo a mantenere le gengive in salute e riducendo le infiammazioni. Cambio facile e veloce: L’indicatore di utilizzo ti avvisa quando è tempo di sostituire la testina, grazie al passaggio delle setole dal verde al giallo. Così puoi essere certo di avere sempre una pulizia al 100%.

Compatibili con tutti gli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B (tranne iO e Pulsonic), queste testine sono l’ideale per chi desidera una dentatura splendente e gengive sane. Non perdere l’opportunità di dare il meglio alla tua igiene orale, scegli Oral-B, la marca più raccomandata dai dentisti di tutto il mondo. Consegna rapida e comoda direttamente nella tua buca delle lettere: prendi in mano la tua salute dentale oggi stesso!