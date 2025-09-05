Oral-B Testine Ricambio Pro Sensitive Clean, 12 Pezzi, Confezione Buca Delle Lettere

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: 45,07€
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Oral-B Testine Di Ricambio per Spazzolino Elettrico Oral B Pro Sensitive Clean, 12 Testine Oral B, Confezione Adatta Alla Buca Delle Lettere
Scopri le Testine di Ricambio Oral-B Pro Sensitive Clean
Potenzia la tua routine di igiene orale con le testine di ricambio Oral-B Pro Sensitive Clean. Grazie alle setole ultra-morbide, queste testine sono delicate sulle gengive e assicurano una pulizia profonda e confortante. Combinando setole morbide e normali, permettono di rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale, riducendo le infiammazioni gengivali e mantenendo la tua bocca sana.
Design Innovativo
Le testine Oral-B sono progettate con setole a X, ideali per raggiungere le zone più difficili e garantire una pulizia impareggiabile. Inoltre, l’indicatore di utilizzo ti avvisa quando è il momento di sostituirle: le setole passano dal verde al giallo, così potrai sempre assicurarti una pulizia efficace al 100%.
Vantaggi pratici
- Consegna comoda e dimensioni adatte per la buca delle lettere, per un’ esperienza di acquisto semplice e veloce.
- Compatibilità garantita con tutti gli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B (eccetto iO e Pulsonic).
La scelta preferita dai dentisti
Oral-B è il marchio di spazzolini più raccomandato dai dentisti in tutto il mondo, con risultati clinicamente testati. Non perdere l’occasione di migliorare la tua igiene orale: acquista ora le testine di ricambio Oral-B Pro Sensitive Clean e regalati un sorriso sano e luminoso!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 45,07€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Oral-B Testine Di Ricambio per Spazzolino Elettrico…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 34,99€ - 20,72€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Finish Powergel Detersivo Lavastoviglie Anti…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 64,94€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Geox U Spherica A, Sneaker Uomo Geox…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 38,56€ - 25,59€ ⭐ Valutazione: 5 / 5 Fairy Platinum Plus Pastiglie Lavastoviglie,…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 64,92€ - 54,49€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Pampers Baby Dry Junior, Taglia…