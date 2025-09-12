Oral-B Spazzolino Elettrico iO 6N Nero + Ricambi e Dentifricio

🔥 Offerta Amazon
Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N Nero, 1 Spazzolino Elettrico, 2 Testine Di Ricambio, Custodia Da Viaggio + 1 Dentifricio Oral-B Pro Expert, Pulizia Denti Efficace
Scopri l’Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N Nero
Preparati a rivoluzionare la tua routine di igiene orale con l’Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N Nero. Unisce tecnologia all’avanguardia e un design elegante, offrendo un’esperienza di spazzolamento unica che non hai mai provato prima.
Pulizia Profonda e Delicata
Grazie alla tecnologia professionale Oral-B e all’innovativa testina rotonda, questo spazzolino rimuove il 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale. Le delicate micro-vibrazioni regalano una sensazione di freschezza e pulizia in bocca, con gengive più sane già in una settimana.
Intelligenza Artificiale e Modalità Personalizzate
La tecnologia AI del iO 6N riconosce il tuo stile di spazzolamento e ti guida per garantire una pulizia completa, incluso l’accesso alle zone più difficili. Inoltre, puoi scegliere tra cinque modalità di pulizia intelligenti, tra cui:
- Pulizia Quotidiana
- Denti Sensibili
- Protezione Gengive
- Pulizia Profonda
- Sbiancante
Sicurezza e Comfort durante lo Spazzolamento
Il sensore di pressione intelligente ti avvisa quando stai spazzolando troppo forte o troppo delicatamente, garantendo così una protezione ottimale delle gengive. Inoltre, la batteria agli ioni offre un’affidabilità di lunga durata, con un display che ti informa sul livello di carica.
Cosa Trovi nella Confezione
Ogni confezione include:
- 1 Spazzolino Elettrico iO 6N
- 2 Testine di Ricambio
- Custodia da Viaggio
- 1 Dentifricio Oral-B Pro Expert per una protezione professionale contro la placca
Il Tuo Sorriso Merita il Meglio
Scegli l’Oral-B iO 6N e accetta la sfida di 30 giorni per un sorriso più sano e luminoso. Non aspettare, il tuo viaggio verso una migliore igiene orale inizia qui!
