Oral-B Spazzolino Elettrico iO 3 Nero con Testina di Ricambio e Custodia da Viaggio + Dentifricio Pro Expert Protezione Professionale 75ml

Lo spazzolino elettrico iO 3 presenta la migliore tecnologia Oral-B, combinando una testina rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti con setole oscillanti per una sensazione di pulizia professionale ovunque tu sia. Il Sensore di Pressione intelligente ti aiuta a non spazzolare i denti troppo forte o troppo delicatamente per proteggere meglio le tue gengive. La funzione Protezione Gengive ti avvisa quando passi troppo tempo a spazzolare con troppa pressione. Sostituisci la testina dello spazzolino Oral-B iO ogni 3 mesi per risultati ottimali.

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 26,9 x 18,4 x 14,8 cm; 800 grammi

Produttore ‏ : ‎ Procter & Gamble

ASIN ‏ : ‎ B0D9HHJNCB

Riferimento produttore ‏ : ‎ 8700216641722

Paese di origine ‏ : ‎ Italia

GENGIVE PIÙ SANE IN 1 SOLA SETTIMANA, rimuovendo il 100% in più di placca rispetto ad uno spazzolino manuale con la TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA DI ORAL-B

Grazie all’APP ORAL-B POTENZIATA con INTELLIGENZA ARTIFICIALE, che monitora modalità e area di spazzolamento in tempo reale, l’igiene sarà totale

PROTEGGI LE GENGIVE CON IL SENSORE DI PRESSIONE iO, l’unico dispositivo Oral-B che segnala se stai applicando la PRESSIONE CORRETTA per una pulizia efficace e sicura

OTTIMIZZA IL TUO SPAZZOLAMENTO con il TIMER ANELLO LUMINOSO di iO che rispetta i 2 minuti di spazzolamento consigliati dai dentisti e con l’INDICATORE PER SOSTITUIRE LA TESTINA

PERSONALIZZA LO SPAZZOLAMENTO scegliendo tra 3 modalità di pulizia: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Sbiancante

Le testine ROTONDE Oral-B RAGGIUNGONO ZONE DELLA BOCCA dove quelle rettangolari degli spazzolini manuali NON arrivano: prova l’esperienza dell’IGIENE ORALE PIÙ PROFONDA di Oral-B, la marca di spazzolini più usata dai dentisti nel mondo

Scopri l’affidabilità di una CARICA A LUNGA DURATA con la batteria agli ioni di litio

PASSA AD UNO SPAZZOLINO ELETTRICO ORAL-B: siete pronti ad accettare la sfida Oral-B dei 30 giorni? Soddisfatti o Rimbosati! Tutti i dettagli su az-oralb.it