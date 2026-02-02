Oral-B iO 9 Limited Edition: Electric Toothbrush & Travel Case

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €399.99 – €254.94

⭐ Valutazione: 5 / 5

Oral-B Rechargeable Electric Toothbrush iO 9 Black Limited Edition, 1 Oral B Electric Toothbrush, 1 Spare Head, Travel Case, Magnetic Case

Scopri lo spazzolino elettrico che rivoluziona l’igiene orale

Oral-B ha superato ogni aspettativa per offrirti un’esperienza di pulizia unica. Non è solo un avanzamento tecnologico, ma il risultato di un’ingegneria d’eccellenza che garantisce la pulizia più completa, delicata e sorprendentemente silenziosa che tu abbia mai provato.

Il design, poi, trasforma questo spazzolino in un vero e proprio oggetto di desiderio. L’edizione Limitata in nero, con il suo aspetto elegante e sofisticato, sembra uscita dalle collezioni della tecnologia più ricercata.

Passare dallo spazzolino manuale a quello elettrico è un passo avanti per la tua salute. Ma passare a un modello elettrico qualsiasi all’iO 9 è un salto verso l’eccezionale. È un’esperienza straordinaria che vedi, senti e percepisci in modo completamente diverso.

Vantaggi pratici che fanno la differenza:

Praticità da viaggio: Il kit include una custodia da viaggio e un astuccio magnetico , per portare la tua routine di igiene avanzata ovunque in massima organizzazione.

Il kit include una , per portare la tua routine di igiene avanzata ovunque in massima organizzazione. Pulizia sempre ottimale: Ricevi una testina di ricambio in dotazione, per non interrompere mai i benefici di una pulizia professionale e prolungare l’efficacia del tuo iO 9.

La promessa per il tuo sorriso:

Gengive più sane in una settimana, grazie alla rimozione del 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. Denti visibilmente più bianchi fin dal primo giorno. L’I.A. innovativa con rilevamento della posizione ottimizza ogni tua spazzolata in tempo reale.

Sperimenta la smart brushing con 7 modalità di pulizia e un display interattivo a colori che ti guida.

Non accontentarti dell’ordinario. Scegli l’eccellenza per il tuo sorriso: passa all’Oral-B iO 9.