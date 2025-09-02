Oral-B iO 6N: Spazzolino Elettrico, Testine e Dentifricio Inclusi!

🔥 Offerta Amazon
Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N Nero, 1 Spazzolino Elettrico, 2 Testine Di Ricambio, Custodia Da Viaggio + 1 Dentifricio Oral-B Advanced Rigenera Smalto, Pulizia Denti Efficace
Scopri il Nuovo Spazzolino Elettrico Oral-B iO 6N Nero
Oral-B ha realizzato un prodotto all’avanguardia che trasforma il tuo modo di spazzolare i denti. Con lo spazzolino elettrico ricaricabile iO 6N, avrai a disposizione tecnologie innovative per una pulizia profonda e delicata, il tutto racchiuso in un design elegante e moderno.
Un Esperienza Di Spazzolamento Unica
Passare da uno spazzolino manuale a uno elettrico è già un grande passo verso una migliore igiene dentale, ma con il modello iO 6N compirai un vero e proprio salto di qualità. Potrai notare e percepire la differenza sin dal primo utilizzo. La speciale testina rotonda combinata con micro-vibrazioni ti regalerà una sensazione di freschezza senza eguali.
Vantaggi Pratici
- Gengive più Sane: Rimuovi il 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale. Basta un solo utilizzo per notare gengive visibilmente più sane.
- Intelligenza Artificiale: Riconosce il tuo stile di spazzolamento e ti guida, garantendo una pulizia completa, senza trascurare nessuna zona.
Inoltre, il sensore di pressione intelligente ti avvisa se stai spazzolando troppo forte o troppo delicatamente, aiutandoti a mantenere la giusta pressione per una pulizia ottimale.
Modalità Versatili
Con cinque modalità di pulizia, potrai personalizzare la tua esperienza di spazzolamento:
- Pulizia Quotidiana
- Denti Sensibili
- Protezione Gengive
- Pulizia Profonda
- Sbiancante
Non Solo Spazzolino
La confezione include anche due testine di ricambio, una custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Advanced Rigenera Smalto al sapore di menta, che aiuta a bloccare la carie fin dal primo utilizzo.
Non aspettare oltre! Investi nella tua salute orale e scopri il piacere di avere denti sani e splendenti con l’Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N. La tua bocca merita il meglio!
