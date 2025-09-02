24 C
Oral-B iO 6N: Spazzolino Elettrico, Testine e Dentifricio Inclusi!

Oral-B iO 6N: Spazzolino Elettrico, Testine e Dentifricio Inclusi!

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 240,00€ – 119,98€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N Nero, 1 Spazzolino Elettrico, 2 Testine Di Ricambio, Custodia Da Viaggio + 1 Dentifricio Oral-B Advanced Rigenera Smalto, Pulizia Denti Efficace

Scopri il Nuovo Spazzolino Elettrico Oral-B iO 6N Nero

Oral-B ha realizzato un prodotto all’avanguardia che trasforma il tuo modo di spazzolare i denti. Con lo spazzolino elettrico ricaricabile iO 6N, avrai a disposizione tecnologie innovative per una pulizia profonda e delicata, il tutto racchiuso in un design elegante e moderno.

Un Esperienza Di Spazzolamento Unica

Passare da uno spazzolino manuale a uno elettrico è già un grande passo verso una migliore igiene dentale, ma con il modello iO 6N compirai un vero e proprio salto di qualità. Potrai notare e percepire la differenza sin dal primo utilizzo. La speciale testina rotonda combinata con micro-vibrazioni ti regalerà una sensazione di freschezza senza eguali.

Vantaggi Pratici

  • Gengive più Sane: Rimuovi il 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale. Basta un solo utilizzo per notare gengive visibilmente più sane.
  • Intelligenza Artificiale: Riconosce il tuo stile di spazzolamento e ti guida, garantendo una pulizia completa, senza trascurare nessuna zona.

Inoltre, il sensore di pressione intelligente ti avvisa se stai spazzolando troppo forte o troppo delicatamente, aiutandoti a mantenere la giusta pressione per una pulizia ottimale.

Modalità Versatili

Con cinque modalità di pulizia, potrai personalizzare la tua esperienza di spazzolamento:

  • Pulizia Quotidiana
  • Denti Sensibili
  • Protezione Gengive
  • Pulizia Profonda
  • Sbiancante

Non Solo Spazzolino

La confezione include anche due testine di ricambio, una custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Advanced Rigenera Smalto al sapore di menta, che aiuta a bloccare la carie fin dal primo utilizzo.

Non aspettare oltre! Investi nella tua salute orale e scopri il piacere di avere denti sani e splendenti con l’Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N. La tua bocca merita il meglio!





