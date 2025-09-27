19.4 C
Oral-B iO 6N Elettrica: Spazzolino, Testine & Viaggio Inclusi!

💸 Prezzo: €249.99 – €119.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Oral-B Rechargeable Electric Toothbrush iO 6N Black, 1 Electric Toothbrush, 2 Replacement Heads, Travel Case + 1 Oral-B Pro Expert Sensitivity, Effective Teeth Cleaning

Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B iO 6N Nero

Scopri un’esperienza di pulizia dei denti senza precedenti con lo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B iO 6N. Combinando ingegneria di alta qualità e design elegante, questo spazzolino rappresenta il massimo della tecnologia per la tua igiene orale.

Motivi per cui scegliere Oral-B iO 6N:

  • Pulisce più a fondo: Rimuove il 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale, garantendo gengive più sane in appena una settimana.
  • Tecnologia Intelligente: L’intelligenza artificiale riconosce il tuo stile di spazzolamento, guidandoti per raggiungere ogni angolo della bocca, comprese le zone difficili.

Con cinque modalità di pulizia personalizzabili – tra cui pulizia quotidiana, protezione delle gengive e sbiancamento – avrai la libertà di scegliere il trattamento più adatto alle tue esigenze. Inoltre, il sensore di pressione intelligente ti avvisa con indicatori di colore se stai spazzolando troppo forte o troppo delicatamente.

Ogni confezione include uno spazzolino elettrico, due testine di ricambio, un elegante astuccio da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro Expert per la sensibilità, offre 24 ore di protezione contro la placca batterica.

Non aspettare oltre! Regalati un sorriso splendente e una bocca fresca ogni giorno con Oral-B iO 6N. Acquista ora e trasforma la tua cura dentale in un’esperienza straordinaria!

