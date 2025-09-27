Oral-B iO 6N Elettrica: Spazzolino, Testine & Viaggio Inclusi!

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€249.99 – €119.99
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Oral-B Rechargeable Electric Toothbrush iO 6N Black, 1 Electric Toothbrush, 2 Replacement Heads, Travel Case + 1 Oral-B Pro Expert Sensitivity, Effective Teeth Cleaning
Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B iO 6N Nero
Scopri un’esperienza di pulizia dei denti senza precedenti con lo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B iO 6N. Combinando ingegneria di alta qualità e design elegante, questo spazzolino rappresenta il massimo della tecnologia per la tua igiene orale.
Motivi per cui scegliere Oral-B iO 6N:
- Pulisce più a fondo: Rimuove il 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale, garantendo gengive più sane in appena una settimana.
- Tecnologia Intelligente: L’intelligenza artificiale riconosce il tuo stile di spazzolamento, guidandoti per raggiungere ogni angolo della bocca, comprese le zone difficili.
Con cinque modalità di pulizia personalizzabili – tra cui pulizia quotidiana, protezione delle gengive e sbiancamento – avrai la libertà di scegliere il trattamento più adatto alle tue esigenze. Inoltre, il sensore di pressione intelligente ti avvisa con indicatori di colore se stai spazzolando troppo forte o troppo delicatamente.
Ogni confezione include uno spazzolino elettrico, due testine di ricambio, un elegante astuccio da viaggio e un dentifricio Oral-B Pro Expert per la sensibilità, offre 24 ore di protezione contro la placca batterica.
Non aspettare oltre! Regalati un sorriso splendente e una bocca fresca ogni giorno con Oral-B iO 6N. Acquista ora e trasforma la tua cura dentale in un’esperienza straordinaria!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €249.99 - €119.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Oral-B Rechargeable Electric Toothbrush iO…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €75.09 - €69.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Logitech MX Master 3S -…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €119.99 - €69.99 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Kerolina Space-Saving Electric Treadmill for…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €799.00 - €749.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Mova Z50 Ultra Robot Vacuum…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €64.28 - €59.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Russell Hobbs XXL 8.3L Air…