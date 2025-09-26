Oral-B iO 3: Spazzolino Elettrico Ricaricabile + Testina + Custodia

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €134.86 – €59.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Oral-B Rechargeable Electric Toothbrush iO 3 Black, 1 Electric Toothbrush, 1 Replacement Head, Travel Case + Oral-B Advanced Gum Protection, Effective Teeth Cleaning

Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B iO 3 Black

Scopri il potere della pulizia professionale con lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 Black. Progettato con la tecnologia all’avanguardia di Oral-B, questo spazzolino unisce un design a testina rotonda, ispirato agli strumenti dentistici, con setole oscillanti che garantiscono una pulizia profonda e soddisfacente, ovunque ti trovi.

Tecnologia Avanzata per la Salute dei Denti

Grazie al sensore di pressione intelligente, potrai spazzolare i denti con la giusta forza, evitando di fare troppo o troppo poco. La funzione di Protezione Gengivale ti avvisa quando impieghi troppo tempo a spazzolare con eccessiva pressione, garantendo la massima cura per le tue gengive.

Semplifica la tua Routine di Igiene Orale

Ogni tre mesi, ti consigliamo di sostituire la testina del tuo spazzolino Oral-B iO per mantenere i risultati ottimali. Inoltre, con il Set di Pasta Dentale Oral-B Advanced Gum Protection, potrai migliorare la salute delle tue gengive, risultando due volte più efficace di un tradizionale dentifricio al fluoro.

Vantaggi Pratici

Rimuove il 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale, migliorando visibilmente la salute orale in sole 2 settimane.

Tre modalità di pulizia personalizzabili: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancamento, per un’esperienza su misura per le tue esigenze.

Non perdere l’opportunità di rivoluzionare la tua igiene orale. Scegli Oral-B iO 3 e inizia il tuo viaggio verso un sorriso più sano e luminoso. Sei pronto ad accettare la sfida di Oral-B? Soddisfatto o rimborsato!