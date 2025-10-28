Oral-B IO 3 Spazzolino Elettrico Ricaricabile Nero + Accessori!

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €139.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Oral-B IO 3 Rechargeable Electric Toothbrush Black with 1 Spare Head, 1 Travel Case + 1 Oral-B Advanced Tartar Prevention Toothpaste, New Version

Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B iO 3 – Edizione Nera

Scopri il rivoluzionario spazzolino elettrico Oral-B iO 3, che unisce la tecnologia all’avanguardia di Oral-B a un design elegante. Con una testina rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti e setole oscillanti, ti offre un’esperienza di pulizia professionale ovunque tu sia.

Grazie al sensore di pressione intelligente, potrai spazzolare i denti con la forza giusta, evitando così danni alle gengive. La funzione di protezione delle gengive ti avvisa se stai applicando troppa pressione, garantendo una pulizia efficace e sicura.

Vantaggi pratici:

Rimuove il 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale, per gengive più sane in soli 7 giorni.

Personalizza il tuo spazzolamento con 3 modalità di pulizia: Pulizia Giornaliera, Denti Sensibili e Sbiancamento.

Con questo kit avrai anche un tubo di dentifricio Oral-B Advanced Tartar Prevention, che è fino al 100% più efficace nella prevenzione della formazione di tartaro rispetto ai dentifrici tradizionali.

Non perdere l’occasione di rivoluzionare la tua igiene orale! Scegli Oral-B e inizia subito il tuo percorso verso denti più sani e un sorriso luminoso. Stai pronto a partecipare alla sfida di 30 giorni di Oral-B: soddisfatto o rimborsato!