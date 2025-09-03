23.9 C
Roma
mercoledì – 3 Settembre 2025
Offerte

Oral-B iO 3: Spazzolino Elettrico Nero + 3 Testine Incluse

Da StraNotizie
Oral-B iO 3: Spazzolino Elettrico Nero + 3 Testine Incluse

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 35,88€ – 119,99€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 3 Nero, 3 Testine Di Ricambio Oral B, 1 Spazzolino Elettrico Oral b, Sensore di Pressione, Versione precedente

Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B iO 3 Nero

Scopri il potere dell’igiene orale con lo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B iO 3 in elegante color nero. Questo dispositivo combina la tecnologia avanzata di Oral-B con una testina rotonda, progettata ispirandosi agli strumenti dei dentisti. Grazie alle setole oscillanti, puoi vivere una sensazione di pulizia professionale ogni giorno, ovunque ti trovi.

Il Sensore di Pressione intelligente è una delle caratteristiche più notevoli di questo spazzolino. Ti avvisa quando stai utilizzando troppa forza durante lo spazzolamento, proteggendo così le tue gengive da eventuali danni. Con la funzione di Protezione Gengive, senti la sicurezza di avere un alleato che si preoccupa della salute della tua bocca.

Vantaggi Pratici

  • Maggiore efficacia nella rimozione della placca: Rimuove il 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale, per gengive più sane in soli sette giorni.
  • Personalizzazione della pulizia: Scegli tra tre modalità di pulizia: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante, per un’esperienza di spazzolamento su misura.

Inoltre, il Timer Anello Luminoso ti aiuta a rispettare i 2 minuti di spazzolamento consigliati dai dentisti e ti segnala quando è il momento di sostituire la testina per risultati ottimali. Le testine rotonde di Oral-B sono progettate per raggiungere anche le aree più difficili della bocca, garantendoti un’igiene orale profonda.

Concludi la tua esperienza di igiene orale!

Non lasciare che la tua salute dentale passi in secondo piano. Scegli lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 e accetta la sfida di 30 giorni! Soddisfatti o rimborsati, per una bocca più sana e un sorriso splendente. Non aspettare, il tuo sorriso ti aspetta!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Polti Vaporella 535 Eco Pro: Ferro da Stiro a Vapore 1750W

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 88,99€ - 79,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Polti Vaporella 535 Eco Pro,…

Oral-B iO 3: Spazzolino Elettrico Nero + 3 Testine Incluse

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 35,88€ - 119,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO…

Rowenta Clean It: Lavatappeti Portatile 3.8L con Auto Pulizia

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 199,99€ - 149,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Rowenta Clean It, Lavatappeti Portatile,…

Philips OneBlade Original Lame – 5 Pezzi QP250/50 Compatibili

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 50,88€ - 37,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Philips OneBlade Original lame, compatibili…

Samsung Galaxy A26 5G: 8GB RAM, 256GB, Super AMOLED, Garanzia 3 anni

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 259,00€ - 239,00€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Samsung Galaxy A26 5G, Smartphone…

Articolo precedente
Notizie Fresche: Riepilogo del 3 Settembre 2025
Articolo successivo
Hostess e Steward di Stazione – Roma
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.