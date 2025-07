Oral-B iO 3 Elettrico Nero con Custodia, Testina e Dentifricio

🔥 Offerta Amazon

Scopri il nuovo spazzolino elettrico Oral-B iO 3, la rivoluzione nella tua routine di igiene orale! Progettato con l’avanzata tecnologia Oral-B, questo spazzolino unisce una testina rotonda ispirata agli strumenti dentali a setole oscillanti, per garantire una sensazione di pulizia paragonabile a quella del dentista, ovunque tu sia.

Vantaggi pratici:

Intelligenza artificiale al tuo servizio: L’APP Oral-B potenziata monitora in tempo reale la tua tecnica di spazzolamento, garantendo una pulizia completa.

Gengive più sane in soli 7 giorni: Grazie alla sua potenza, rimuove il 100% in più di placca rispetto a un comune spazzolino manuale.

Il Sensore di Pressione intelligente ti guida, evitando di spazzolare troppo forte o delicatamente, proteggendo così le tue gengive. Se stai eccedendo nella pressione, riceverai un avviso utile che ti ricorda di fare attenzione.

Inoltre, il TIMER ANELLO LUMINOSO ti assicura di rispettare i 2 minuti consigliati dai dentisti, mentre l’indicatore per sostituire la testina ti permetterà di mantenere sempre un’igiene ottimale.

Personalizza la tua esperienza di spazzolamento scegliendo tra tre modalità: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante. Non dimenticare di combinare il tuo spazzolino con il dentifricio Oral-B Advanced Prevenzione Tartaro, arricchito con microgranuli attivi, e scopri un’efficacia fino al 100% superiore nel prevenire la formazione del tartaro rispetto ai dentifrici tradizionali.

Scegli Oral-B iO 3 e trasforma ogni spazzolata in un momento di benessere per la tua bocca!

