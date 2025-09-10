22.3 C
Oral-B iO 2: Spazzolino Elettrico Nero con Custodia e Testina

Oral-B iO 2: Spazzolino Elettrico Nero con Custodia e Testina

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 63,27€ – 49,96€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico Oral B, Nero, 1 Testina Di Ricambio, 1 Custodia Da Viaggio, Supporto per testine, Spazzolino, Delicato sulle Gengive, Efficace sulla placca, Sensore di Pressione

Scopri il Potere di Pulizia del iO 2 di Oral-B

Lo spazzolino elettrico iO 2 di Oral-B è l’alleato perfetto per la tua igiene orale. Con un design elegante e moderno in nero, questo spazzolino combina tecnologia avanzata e praticità. La testina rotonda, ispirata agli strumenti professionali dei dentisti, offre una pulizia profonda e un’esperienza di freschezza ogni giorno.

Ogni volata di pulizia è arricchita da micro-vibrazioni delicate, che rendono il processo non solo efficace contro la placca, ma anche gentile sulle gengive. Utilizzando le testine Oral-B iO, puoi garantirti risultati ottimali sostituendole ogni tre mesi.

Perché Scegliere iO 2?

Questo spazzolino non è solo innovativo ma anche estremamente user-friendly, con diverse funzionalità pensate per il tuo comfort:

  • **Sensore di Pressione Automatico**: Ti avvisa quando stai spazzolando con troppa forza, proteggendo così le tue gengive.
  • **Tre Livelli di Intensità**: Scegli tra Super Delicata, Delicata e Pulizia Quotidiana per una pulizia personalizzata.

Inoltre, il timer integrato di due minuti ti guida per spazzolare in modo corretto, avvisandoti ogni 30 secondi di cambiare zona.

Un Investimento nella Tua Salute Dentale

Con recensioni eccellenti e un punteggio di 4,6 su 5 stelle, l’iO 2 è un prodotto che promette di rivoluzionare la tua routine di igiene orale. Non lasciare che la pulizia dei denti sia un compito, ma rendila un momento di cura per te stesso.

Fai il primo passo verso un sorriso sano e luminoso: scegli ora il tuo iO 2 di Oral-B!

