Oral-B iO 2: Spazzolino Elettrico Avanzato con Testina di Ricambio, Custodia e Sensore di Pressione – Delicato sulle Gengive ed Efficace contro la Placca

58,60€ - 49,99€

(as of Apr 07, 2025 08:00:35 UTC – Details )

Prezzo:





Lo spazzolino elettrico iO 2 combina micro-vibrazioni delicate con una testina rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti per una sensazione di pulizia purificante professionale ogni giorno. Sostituisci la testina dello spazzolino Oral-B iO ogni 3 mesi per risultati ottimali.

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 24,7 x 17,1 x 9,4 cm; 334 grammi

Produttore ‏ : ‎ Procter & Gamble

ASIN ‏ : ‎ B0DP1HYJP2

Numero modello articolo ‏ : ‎ 8700216611220

DENTI 100% PIÙ PULITI rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale; tecnologia iO di Oral-B: EFFICACE SULLA PLACCA, DELICATO SULLE GENGIVE

PROGETTATO PER PASSARE ALL’ELETTRICO CON FACILITÀ; basta un semplice per scegliere tra 3 livelli di intensità, spazzolamento silenzioso e batteria a lunga durata

Proteggi le tue gengive con il SENSORE DI PRESSIONE AUTOMATICO che rallenta la velocità e ti avvisa con una spia rossa quando spazzoli i denti con troppa forza

SCEGLI IN MODO FACILE LA TUA PULIZIA PERFETTA con 3 LIVELLI DI INTENSITÀ SILENZIOSI: Super Delicata, Delicata, Pulizia Quotidiana

TIMER DI 2 MINUTI, COME CONSIGLIATO DAL DENTISTA, che ti avvisa ogni 30 secondi per cambiare la zona di spazzolamento