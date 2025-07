Oral-B iO 2 Elettrico Nero: Spazzolino + Dentifricio & Accessori

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 129,99€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Scopri il potere rivoluzionario dello spazzolino elettrico iO2, la tua chiave per una salute orale impeccabile! Con la sua innovativa tecnologia di micro-vibrazioni delicate e una testina rotonda ispirata agli strumenti del dentista, ogni giorno ti sentirai come se avessi appena concluso una pulizia professionale.

Semplice da usare, puoi orientarti tra 3 livelli di intensità per un’esperienza di spazzolamento personalizzata: Super Delicata, Delicata e Pulizia Quotidiana. Il sensore di pressione automatico protegge le tue gengive rallentando la velocità quando spazzoli con troppa forza, avvisandoti con una luce rossa.

E non è tutto! Grazie alla sostituzione della testina ogni 3 mesi, garantirai prestazioni ottimali e una pulizia efficace al 100%. La confezione include anche il dentifricio Oral-B Pro-Expert Sensibilità, per una protezione continua contro la placca batterica per 24 ore, semplicemente spazzolando i denti due volte al giorno.

Vantaggi pratici:

Pulizia professionale ogni giorno: La combinazione di micro-vibrazioni e design della testina ti offre un’esperienza di pulizia superiore rispetto a uno spazzolino manuale, permettendoti di migliorare la salute dei tuoi denti e gengive. Facilità d’uso e durata prolungata: Con la sua batteria di lunga durata e il funzionamento silenzioso, l’iO2 è progettato per rendere il passaggio a un spazzolamento elettrico un gioco da ragazzi, garantendo sempre una freschezza senza pari!

Non aspettare oltre: il tuo sorriso merita questo trattamento!