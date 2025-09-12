Oracle Database Administrator

22.5 C
Chi siamo:

Net2Source Inc. è una delle aziende di soluzioni per il lavoro diversificato in più rapida crescita a livello globale, con una crescita annuale straordinaria di oltre il 100% negli ultimi 6 anni. Collaboriamo con aziende Fortune 1000/Global 2000 in 34 paesi e 5 continenti, tra cui Nord America, Sud America, Europa, Asia, Australia e Medio Oriente.

Informazioni sul ruolo:

  • Posizione: Oracle DBA
  • Luogo: Bari e Milano, Italia (ibrido)
  • Assunzione: Lavoro permanente

Descrizione del lavoro:

Il candidato ideale possiede una conoscenza esperta della tecnologia Oracle e deve essere in grado di gestire questioni complesse in modo indipendente, garantendo risoluzioni nei tempi stabiliti e una soddisfazione del cliente sempre conforme a politiche e procedure. Saranno preferiti candidati con pensiero creativo, voglia di innovare e passione per iniziative sfidanti.

Responsabilità principali:

  • Supporto di produzione per database Oracle
  • Esperto per il team di supporto di produzione
  • Analisi delle cause e soluzioni permanenti
  • Risoluzione di problemi di performance dei database
  • Gestione di crisi e mentoring del team
  • Manutenzione di configurazioni complesse di alta disponibilità
  • Consulenza per configurazioni complesse e disaster recovery
  • Sviluppo di automazioni per ridurre gli sforzi manuali

Competenze richieste:

  • Conoscenze tecniche di Oracle come:
    • RAC
    • Dataguard
    • Golden Gate
    • 12c e 19c
    • OEM
  • Pianificazione della capacità e del DR
  • Strategia di backup e recovery
  • Pianificazione e implementazione del failover
  • Gestione dello spazio del database
  • Expertise in Golden Gate Replication

Competenze aggiuntive:

  • Conoscenza di Oracle Cloud
  • Familiarità con sistemi operativi UNIX
  • Conoscenza di MongoDB e Db2 LUW
  • Esperienza con strumenti di automazione come Ansible e Puppet
  • Familiarità con pratiche Agile e strumenti DevOps

Qualità comportamentali:

  • Gestione efficace di tutte le attività
  • Assunzione di responsabilità
  • Approccio proattivo
  • Comunicazione chiara e tempestiva

Competenze obbligatorie:

  • Servizi Oracle Cloud
  • Oracle RAC
  • Oracle RMAN
  • Amministrazione GoldenGate
  • Amministrazione Oracle DB
  • Amministrazione Oracle Linux

Se sei un professionista esperto in Oracle e sei interessato a nuove sfide, inviaci il tuo CV per unirti al nostro team!


