Oracle Database Administrator

Chi siamo:

Net2Source Inc. è una delle aziende di soluzioni per il lavoro diversificato in più rapida crescita a livello globale, con una crescita annuale straordinaria di oltre il 100% negli ultimi 6 anni. Collaboriamo con aziende Fortune 1000/Global 2000 in 34 paesi e 5 continenti, tra cui Nord America, Sud America, Europa, Asia, Australia e Medio Oriente.

Informazioni sul ruolo:

Posizione: Oracle DBA

Oracle DBA Luogo: Bari e Milano, Italia (ibrido)

Bari e Milano, Italia (ibrido) Assunzione: Lavoro permanente

Descrizione del lavoro:

Il candidato ideale possiede una conoscenza esperta della tecnologia Oracle e deve essere in grado di gestire questioni complesse in modo indipendente, garantendo risoluzioni nei tempi stabiliti e una soddisfazione del cliente sempre conforme a politiche e procedure. Saranno preferiti candidati con pensiero creativo, voglia di innovare e passione per iniziative sfidanti.

Responsabilità principali:

Supporto di produzione per database Oracle

Esperto per il team di supporto di produzione

Analisi delle cause e soluzioni permanenti

Risoluzione di problemi di performance dei database

Gestione di crisi e mentoring del team

Manutenzione di configurazioni complesse di alta disponibilità

Consulenza per configurazioni complesse e disaster recovery

Sviluppo di automazioni per ridurre gli sforzi manuali

Competenze richieste:

Conoscenze tecniche di Oracle come: RAC Dataguard Golden Gate 12c e 19c OEM

Pianificazione della capacità e del DR

Strategia di backup e recovery

Pianificazione e implementazione del failover

Gestione dello spazio del database

Expertise in Golden Gate Replication

Competenze aggiuntive:

Conoscenza di Oracle Cloud

Familiarità con sistemi operativi UNIX

Conoscenza di MongoDB e Db2 LUW

Esperienza con strumenti di automazione come Ansible e Puppet

Familiarità con pratiche Agile e strumenti DevOps

Qualità comportamentali:

Gestione efficace di tutte le attività

Assunzione di responsabilità

Approccio proattivo

Comunicazione chiara e tempestiva

Competenze obbligatorie:

Servizi Oracle Cloud

Oracle RAC

Oracle RMAN

Amministrazione GoldenGate

Amministrazione Oracle DB

Amministrazione Oracle Linux

Se sei un professionista esperto in Oracle e sei interessato a nuove sfide, inviaci il tuo CV per unirti al nostro team!