Oracle Database Administrator

Chi siamo:
Net2Source Inc. è una delle aziende di soluzioni per il lavoro diversificato in più rapida crescita a livello globale, con una crescita annuale straordinaria di oltre il 100% negli ultimi 6 anni. Collaboriamo con aziende Fortune 1000/Global 2000 in 34 paesi e 5 continenti, tra cui Nord America, Sud America, Europa, Asia, Australia e Medio Oriente.
Informazioni sul ruolo:
- Posizione: Oracle DBA
- Luogo: Bari e Milano, Italia (ibrido)
- Assunzione: Lavoro permanente
Descrizione del lavoro:
Il candidato ideale possiede una conoscenza esperta della tecnologia Oracle e deve essere in grado di gestire questioni complesse in modo indipendente, garantendo risoluzioni nei tempi stabiliti e una soddisfazione del cliente sempre conforme a politiche e procedure. Saranno preferiti candidati con pensiero creativo, voglia di innovare e passione per iniziative sfidanti.
Responsabilità principali:
- Supporto di produzione per database Oracle
- Esperto per il team di supporto di produzione
- Analisi delle cause e soluzioni permanenti
- Risoluzione di problemi di performance dei database
- Gestione di crisi e mentoring del team
- Manutenzione di configurazioni complesse di alta disponibilità
- Consulenza per configurazioni complesse e disaster recovery
- Sviluppo di automazioni per ridurre gli sforzi manuali
Competenze richieste:
- Conoscenze tecniche di Oracle come:
- RAC
- Dataguard
- Golden Gate
- 12c e 19c
- OEM
- Pianificazione della capacità e del DR
- Strategia di backup e recovery
- Pianificazione e implementazione del failover
- Gestione dello spazio del database
- Expertise in Golden Gate Replication
Competenze aggiuntive:
- Conoscenza di Oracle Cloud
- Familiarità con sistemi operativi UNIX
- Conoscenza di MongoDB e Db2 LUW
- Esperienza con strumenti di automazione come Ansible e Puppet
- Familiarità con pratiche Agile e strumenti DevOps
Qualità comportamentali:
- Gestione efficace di tutte le attività
- Assunzione di responsabilità
- Approccio proattivo
- Comunicazione chiara e tempestiva
Competenze obbligatorie:
- Servizi Oracle Cloud
- Oracle RAC
- Oracle RMAN
- Amministrazione GoldenGate
- Amministrazione Oracle DB
- Amministrazione Oracle Linux
Se sei un professionista esperto in Oracle e sei interessato a nuove sfide, inviaci il tuo CV per unirti al nostro team!
