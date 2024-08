ora vuole mettere tutti in guardia 

Una notizia terribile ha scosso il giovane influencer di 29 anni, volto noto soprattutto alle ultime generazioni. Il ragazzo, infatti, tramite i suoi canali social ha rivelato di avere un cancro davvero faticoso contro cui lottare, un tumore maligno con cui dovrà confrontarsi nei mesi a venire.

Attraverso un video sui social, il giovane Stefano Cirillo ha informato i suoi follower della grave malattia, scoperta appena pochi giorni prima. L’influencer ha immediatamente ricevuto un’ondata di sostegno e messaggi di conforto e incoraggiamento. I suoi fan si stanno unendo tutti intorno a lui, offrendogli la forza e il supporto che in questi casi ognuno necessita per affrontare questo momento estremamente difficile.

Inaspettatamente, infatti, il giovane influencer ha condiviso un video abbastanza crudo, in cui mostra già le prime conseguenze della malattia. Cirillo, infatti, ha dovuto prendere decisioni importanti per iniziare ad affrontare il cancro e ora è sotto le cure mediche, con l’obiettivo di sconfiggere questo cancro il prima possibile.

Cirillo ha anche risposto a un fan, spiegando come è avvenuta la triste scoperta di essere malato. Conosciuto soprattutto per i suoi video su TikTok, Stefano Cirillo si è mostrato in auto, con un’espressione sofferente, e ha scritto: “La vita è davvero strana… Un giorno d’estate scopri di avere un cancro maligno.” Entrando nel dettaglio, l’influencer ha spiegato che tutto è partito con le analisi di routine, che erano normali, e che si è scoperto solo dopo della leucemia grazie a una risonanza magnetica e ulteriori esami. L’influencer, infatti, invita i suoi follower: “Non fermatevi alle sole analisi del sangue”.

Stefano Cirillo, noto per le sue imitazioni di Chiara Facchetti su TikTok, ha comunicato gli ulteriori dettagli sulla sua malattia dal sito Webboh. Al momento il giovane risulta ricoverato in ospedale, lo è da circa un mese, dato che ha iniziato a patire di forti dolori alla schiena. Gli esami medici hanno rivelato che si trattava di leucemia linfoblastica di tipo B. Nel video pubblicato il 5 agosto, Stefano ha cercato di mostrarsi positivo: “Andrà tutto bene”. Proprio recentemente ha pubblicato anche un video in cui l’influencer si è ripreso mentre si tagliava i capelli in vista del trattamento chemioterapico.