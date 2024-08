“Ora voglio un bambino a 46 anni” A pochi mesi dalle nozze la showgirl annuncia di voler allargare la famiglia

Manila Nazzaro, ex Miss Italia e volto noto della televisione italiana, ha un sogno che non può più ignorare: diventare di nuovo mamma. A 46 anni, dopo aver trovato l’amore con Stefano Oradei, ballerino ed ex maestro di Ballando con le stelle, Manila sente che è il momento giusto per allargare la famiglia.

Manila Nazzaro annuncia di volere un figlio dal neo marito Stefano Oradei

In un’intervista al settimanale Di Più Manila annuncia di essere pronta ad affrontare la maternità, nonostante le difficoltà dovute all’età:

“Stiamo talmente bene insieme che vogliamo allargare la famiglia, ed è per questo che ho deciso di lottare per il mio desiderio più grande: avere un bambino a quarantasei anni,”

Manila è già mamma di due ragazzi. Dal suo precedente matrimonio con l’ex calciatore Francesco Cozza, sono nati due figli: Francesco, oggi diciottenne, e Nicolas, di quasi tredici anni. Ma ora, con Stefano al suo fianco, la voglia di vivere nuovamente l’emozione di essere madre si è fatta più forte che mai.

“Se qualcuno mi avesse detto solo un anno e mezzo fa che sarei stata così bene, per me sarebbe stato impossibile crederci. Invece, guardatemi: sto qui con l’uomo della mia vita, sento di avere quello che ho sempre cercato, l’amore, e voglio di nuovo diventare mamma.”

Manila è ben consapevole delle difficoltà che l’età comporta, ma la sua determinazione non vacilla. Insieme al neo marito sta affrontando la lunga trafila di controlli sanitari e al momento, tutto lascia ben sperare. Dichiara che se la gravidanza non dovesse arrivare naturalmente, lei e Stefano sono pronti a sottoporsi alle diverse modalità che la scienza offre.

Il desiderio di un figlio non è solo di Manila, ma è un sogno condiviso anche da Stefano. Il ballerino è comunque molto legato ai due ragazzi della compagna. La coppia desidera vivere la gioia di avere un figlio loro: un completamento naturale di un amore che ha portato una nuova luce nella vita di Manila. L’ex modella con commozione racconta anche di una precedente gravidanza interrotta in modo improvviso e che le ha causato un immenso dolore.

A breve, la coppia partirà per una luna di miele da sogno alle Maldive, un viaggio che i due sposini sperano possa portare alla realizzazione del loro desiderio più grande. Manila Nazzaro ha deciso di non arrendersi e di seguire il suo cuore, convinta che la felicità non conosce limiti, nemmeno quelli dell’età. Con Stefano, è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, uno che spera sarà illuminato dal sorriso di un nuovo bambino.

