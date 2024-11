Ora tocca a Sinner e Ruud

Taylor Fritz è il primo finalista delle Atp Finals 2024 di Torino, avendo superato Alexander Zverev, numero 2 Atp, in una partita avvincente che si è conclusa con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 (3). Per l’americano, attualmente numero 5 del mondo, si tratta della sua prima finale alle Finals.

Nel primo set, Fritz ha mostrato un livello di gioco superiore, conquistando il parziale con un chiaro 6-3. Zverev ha faticato a mantenere il servizio e non è riuscito a trovare soluzioni efficaci contro l’aggressività del suo avversario. Tuttavia, il tedesco, che aveva già eliminato Carlos Alcaraz nei gironi, ha reagito nel secondo set, riportando in equilibrio la partita con un altro 6-3, mostrando la sua resilienza e abilità nel recuperare.

La terza manche è stata estremamente combattuta e ha richiesto un tie break per decidere il vincitore. In questa fase decisiva, Fritz si è rivelato più solido, concedendo solo tre punti a Zverev nel tie break e chiudendo il set a suo favore. Questa vittoria segna un momento significativo per Fritz, poiché era da 18 anni che un giocatore statunitense non raggiungeva la finale in questa prestigiosa competizione.

Con questa vittoria, Fritz ora attende di scoprire chi sarà il suo avversario nella finale: il suo sfidante, infatti, uscirà dalla semifinale tra Jannik Sinner e Casper Ruud, in programma questa sera alle 20.30. La finale rappresenta un’importante opportunità per Fritz, che punta a portare a casa il titolo e a scrivere una nuova pagina nella storia del tennis americano alle Finals.