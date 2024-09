“Ora sta con lei” Nuovo amore per Francesco Chiofalo, dopo l’addio a Drusilla Gucci starebbe frequentando la famosissima

Francesco Chiofalo e Manuela Carriero sono diventati una nuova coppia sotto i riflettori del gossip italiano. Chiofalo, noto per la sua recente rottura con Drusilla Gucci, sta ora iniziando a frequentare Carriero, che ha confermato la loro relazione in un’intervista a LolloMagazine. La notizia si è diffusa subito dopo la fine della sua storia con Gucci, e ora appare che ci siano basi solide dietro le voci che circolano.

Manuela, che ha partecipato a programmi come Temptation Island e Uomini e Donne, ha rivelato che, sebbene stiano iniziando a frequentarsi, la loro relazione si trova ancora nelle fasi iniziali. I due si sono conosciuti durante una serata a San Benedetto del Tronto, inizialmente come amici. Carriero ha affermato di non aver mai immaginato un interesse da parte di Chiofalo fino a quando, in un momento della serata, lui ha mostrato segni evidenti di attrazione mentre lei conversava con un altro partecipante di Temptation Island, Carlo Marini. Questo episodio ha fatto scattare un cambio di dinamica tra loro, portandoli a interagire in modo più aperto e a avvicinarsi.

Tuttavia, la Carriero ha sottolineato che la loro relazione si sta sviluppando lentamente, principalmente a causa dei rispettivi impegni lavorativi che limitano il tempo da trascorrere insieme. Per adesso, entrambi stanno affrontando questa nuova frequentazione con cautela e senza fretta. Prima di iniziare questa nuova storia, Chiofalo ha concluso la sua relazione con Drusilla Gucci.

La separazione tra Chiofalo e Gucci è stata comunicata pubblicamente da quest’ultima sui social, dove ha spiegato che il loro legame si era deteriorato nel tempo. Drusilla ha dichiarato che non c’era un singolo evento scatenante ma piuttosto una serie di differenze che li ha portati a rendersi conto della loro incompatibilità, come la mancanza di interessi comuni e visioni di vita troppo diverse. Alla luce di queste considerazioni, la decisione di separarsi è stata vista come la più razionale. Oggi, con il passato alle spalle, Francesco Chiofalo si dedica a questa nuova frequentazione con Manuela Carriero, che evolve giorno dopo giorno, con cautela e sorrisi.